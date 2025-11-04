На реке Вишере в Пермском крае погибли люди

Трагедия произошла в акватории реки Вишеры (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В акватории реки Вишеры в Красновишерском муниципальном округе 4 ноября случилось происшествие, приведшее к трагичному исходу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«В акватории реки Вишеры в поселка Данилов Луг 4 ноября потребовалось вмешательство спасателей. На вызов, поступивший в 20:00 по местному времени, оперативно отреагировали силы РСЧС — к месту происшествия выехали пять специалистов с двумя единицами спецтехники. Спасатели МЧС не привлекались. В результате инцидента есть погибшие», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.

О характере происшествия и количестве погибших, в управлении МЧС не сообщили. События происшествия в настоящее время устанавливаются. Обстоятельства гибели мужчины не называются.

Это не первый случай гибели человека в водоемах Пермского края за последний месяц. 5 октября в акватории реки Камы погиб 19-летний матрос судна администрации камского бассейна, 18 октября в акватории реки Сылвы вблизи одноименного поселка погибла женщина, а 1 ноября мужчина утонул в реке Малая Черная в Большесосновском муниципальном округе.