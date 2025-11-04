Сколько денег тратят пермяки на игрушки для домашних котов

Пермяки регулярно покупают своим кошкам игрушки Фото: Flickr/K-nekoTR/CC BY-ND 2.0

Жители Перми не привыкли тратить на игрушки для домашних питомцев более 200-300 рублей. Самыми популярными забавами у кошек являются игрушечные мыши и мухи, тоннели и игровые удочки. Подробнее о предпочтения пушистых хвостов и их хозяев читайте в материале URA.RU.

Большинство опрошенных регулярно тратят деньги на забавы для котиков, но как правило — это небольшие суммы. «Покупаем своей кошке мышей с запахом мяты или светящиеся шары, которые сами передвигаются по квартире. И то, и дроге стоит не более 200 рублей», — призналась пермячка Антонина. Аналогичные суммы привел и горожанин Матвей, у которого две кошки. «Заказал на маркетплейсе им тоннель. Очень любят в него забираться и играть. Покупка обошлась рублей в 200, не больше. Еще покупаю дразнилки, похожие на удочки. У них еще на конце колокольчик. Такие игрушки стоят примерно 150 рублей», — пояснил пермяк.