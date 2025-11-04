В Перми задержаны авиаперелеты в Минеральные Воды и Хургаду
Пассажиров просят с пониманием отнестись к коректировке расписания
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В пермском аэропорту 4 ноября изменили расписание — рейсы до Минеральных Вод и Хургады отправятся позже запланированного времени. Соответствующая информация размещена на сайте Большого Савино.
«Рейс А4 6018 авиакомпании „Азимут“ в Минеральные Воды, первоначально назначенный на 15:25, был перенесен на 18:55. Процедура регистрации пассажиров откроется в 16:55, а посадка на воздушное судно начнется в 18:15. Перевозку осуществит самолет типа Superjet», — свидетельствует онлайн-табло аэропорта.
Отправление борта авиакомпании «Россия» FV 5571, следующего в египетскую Хургаду, также скорректировано. Вместо 19:05 вылет состоится в 20:00. Посадка пассажиров стартует в 19:21. Рейс будет выполнен на воздушном судне Boeing 737.
Пермский аэропорт Большое Савино с конца октября перешел на зимнее расписание, предусматривающее регулярное авиасообщение по 24 прямым направлениям. URA.RU уже писало, что среди всех маршрутов пять — в страны дальнего зарубежья, и четыре — в государства СНГ.
