Общество

В селе под Кунгуром открыли мемориал бойцам локальных войн. Фото

04 ноября 2025 в 20:34
Монумент носит название «Быть воином — жить вечно»

Монумент носит название «Быть воином — жить вечно»

Фото: vk.com, МАУК «Центр культуры и досуга»

В канун Дня народного единства в селе Юговское Пермского края открыли мемориал «Быть воином — жить вечно». Памятник посвятили участникам локальных войн и вооруженных конфликтов, объяснили в кунгурском МАУК «Центр культуры и досуга» (ЦКиД).

«Состоялось долгожданное открытие мемориала „Быть воином — жить вечно“, который создали благодаря победе в конкурсе инициативного бюджетирования. Это событие стало символом уважения и памяти о тех, кто отдал свои жизни за мир и свободу нашей страны», — указано на странице ЦКиД в соцсети «ВКонтакте».

Освятил монумент настоятель прихода храма в честь Преподобных Зосима и Савватия Соловецких, священник Иоанн Романчук. Торжественное мероприятие посетили ветераны боевых действий, участники спецоперации и неравнодушные жители села.

К мемориалу возложили цветы

Фото: vk.com, МАУК «Центр культуры и досуга»

