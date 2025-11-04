В селе под Кунгуром открыли мемориал бойцам локальных войн. Фото
Монумент носит название «Быть воином — жить вечно»
В канун Дня народного единства в селе Юговское Пермского края открыли мемориал «Быть воином — жить вечно». Памятник посвятили участникам локальных войн и вооруженных конфликтов, объяснили в кунгурском МАУК «Центр культуры и досуга» (ЦКиД).
«Состоялось долгожданное открытие мемориала „Быть воином — жить вечно“, который создали благодаря победе в конкурсе инициативного бюджетирования. Это событие стало символом уважения и памяти о тех, кто отдал свои жизни за мир и свободу нашей страны», — указано на странице ЦКиД в соцсети «ВКонтакте».
Освятил монумент настоятель прихода храма в честь Преподобных Зосима и Савватия Соловецких, священник Иоанн Романчук. Торжественное мероприятие посетили ветераны боевых действий, участники спецоперации и неравнодушные жители села.
К мемориалу возложили цветы
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!