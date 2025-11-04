Пермский стратегический авиазавод увеличил объем претензий к партнерам

Руководство пермского завода судится со своими партнерами Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В этом году пермское АО «Редуктор-ПМ» подало в арбитражные суды исковые заявления на общую сумму свыше 103 млн рублей. Соответствующая информация внесена в базу «СПАРК-Интерфакс». Для сравнения: годом ранее совокупный размер претензий пермского предприятия, производящего редукторы и трансмиссии, к партнерам по бизнесу не превышал 37,2 млн рублей.

«Крупнейшее судебное разбирательство с участием компании „Редуктор-ПМ“ в роли истца ведется против петербургского производителя авиационных двигателей АО „ОДК-Климов“. Размер исковых требований по контракту на поставку продукции превышает 77,3 млн рублей. Это же предприятие выступает ответной стороной по претензиям на сумму 14,36 млн рублей. Помимо этого, пермский завод подал исковое заявление к АО „Кронштадт“, специализирующемуся на выпуске БПЛА, с требованием о взыскании более 9,18 млн рублей», — убедилось издание «Коммерсант-Прикамье».

Вместе с тем в 2025 году объем исковых требований к компании «Редуктор-ПМ» существенно сократился. В настоящее время предприятие выступает ответчиком по судебным разбирательствам на общую сумму немногим более 44 млн рублей.

