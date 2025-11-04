Снегопады с сильным ветром накроют Пермский край

Пермякам следует быть предельно осторожными из-за непогоды Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На территории Прикамья 5 ноября прогнозируют сильный снег с резкими порывами ветра. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В Пермском каре 5 ноября местами ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег), порывы ветра до 17 м/с. В отдельных районах — гололедные отложения», — пояснили собеседники агентства.

Спасатели предупреждают о возможных повреждениях линий электроснабжения, образования транспортных заторов и увеличения числа ДТП. Учитывая сложившуюся метеорологическую обстановку, автомобилистам настоятельно советуют проявлять повышенную бдительность при управлении транспортным средством, придерживаться установленного скоростного режима, воздерживаться от резких перестроений и избегать экстренного торможения.

Продолжение после рекламы