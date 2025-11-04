Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

Снегопады с сильным ветром накроют Пермский край

04 ноября 2025 в 14:58
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Пермякам следует быть предельно осторожными из-за непогоды

Пермякам следует быть предельно осторожными из-за непогоды

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

На территории Прикамья 5 ноября прогнозируют сильный снег с резкими порывами ветра. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«В Пермском каре 5 ноября местами ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег), порывы ветра до 17 м/с. В отдельных районах — гололедные отложения», — пояснили собеседники агентства.

Спасатели предупреждают о возможных повреждениях линий электроснабжения, образования транспортных заторов и увеличения числа ДТП. Учитывая сложившуюся метеорологическую обстановку, автомобилистам настоятельно советуют проявлять повышенную бдительность при управлении транспортным средством, придерживаться установленного скоростного режима, воздерживаться от резких перестроений и избегать экстренного торможения.

Продолжение после рекламы

По данным метеорологов, на предстоящей неделе характер погоды существенно изменится. На смену холодам придут дожди и потепление.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал