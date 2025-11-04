Самый медийный синоптик Перми раскрыл неутешительный сценарий сильного похолодания

Морозная погода установится в регионе под влиянием воздушной массы с Западной Сибири Фото: Илья Московец © URA.RU

Под воздействием холодных воздушных масс на территории Прикамья может установиться морозная погода. Есть вероятность, что столбики термометров на следующей неделе опустятся до -25 градусов, предупреждает доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов.

«Уже 7-8 ноября на Карское море и север Западной Сибири придет куда более холодная воздушная масса из районов, где ледовый покров установился. И если далее она будет распространяться на юг, то на следующей неделе есть условия для куда более сильного похолодания до -20…-25 градусов в северной части Пермского края», — написал Шихов в своем telegram-канале.

По оценке эксперта, такой сценарий будет первым значительным похолоданием в регионе за ноябрь с 2022 года. Но доберется ли оно до Перми — еще неизвестно.

