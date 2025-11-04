Самый медийный синоптик Перми раскрыл неутешительный сценарий сильного похолодания
Морозная погода установится в регионе под влиянием воздушной массы с Западной Сибири
Фото: Илья Московец © URA.RU
Под воздействием холодных воздушных масс на территории Прикамья может установиться морозная погода. Есть вероятность, что столбики термометров на следующей неделе опустятся до -25 градусов, предупреждает доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов.
«Уже 7-8 ноября на Карское море и север Западной Сибири придет куда более холодная воздушная масса из районов, где ледовый покров установился. И если далее она будет распространяться на юг, то на следующей неделе есть условия для куда более сильного похолодания до -20…-25 градусов в северной части Пермского края», — написал Шихов в своем telegram-канале.
По оценке эксперта, такой сценарий будет первым значительным похолоданием в регионе за ноябрь с 2022 года. Но доберется ли оно до Перми — еще неизвестно.
URA.RU уже писало, что 5 ноября в Прикамье спрогнозированы обильные снегопады и усиление ветра до 17 м/с. Шихов объяснял, что ноябрь в крае будет теплее климатической нормы, но холоднее, чем в последние два года. Приход зимы не стоит ждать раньше начала второй декады месяца.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!