В Перми покажут фильм и прочтут лекцию об архитекторе-авангардисте Леонидове

Лекция состоится на площадке кинотеатра «Кристалл» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми пройдет бесплатная лекция (12+) о советском архитекторе-авангардисте Иване Леонидове, чьи проекты опередили время и остались нереализованными. Об этом сообщает «Пермская синематека».

«8 ноября в пермском кинотеатре „Кристалл“ историк архитектуры Александр Михайлов прочитает лекцию об Иване Леонидове — одном из самых радикальных архитекторов советского авангарда. Леонидов создавал проекты, опережавшие свое время: здания из современных материалов с необычной геометрией, большинство из которых так и не были построены», — рассказали организаторы.

На лекции расскажут, почему его работы стали культурным феноменом и как возник термин «леонидовщина». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Понимаем кино», после лекции состоится показ фильма «Город солнца. Леонидов». Вход на лекцию бесплатный по регистрации, на кинопоказ необходимо приобрести билет.

Продолжение после рекламы