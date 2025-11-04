В Перми покажут фильм и прочтут лекцию об архитекторе-авангардисте Леонидове
Лекция состоится на площадке кинотеатра «Кристалл»
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Перми пройдет бесплатная лекция (12+) о советском архитекторе-авангардисте Иване Леонидове, чьи проекты опередили время и остались нереализованными. Об этом сообщает «Пермская синематека».
«8 ноября в пермском кинотеатре „Кристалл“ историк архитектуры Александр Михайлов прочитает лекцию об Иване Леонидове — одном из самых радикальных архитекторов советского авангарда. Леонидов создавал проекты, опережавшие свое время: здания из современных материалов с необычной геометрией, большинство из которых так и не были построены», — рассказали организаторы.
На лекции расскажут, почему его работы стали культурным феноменом и как возник термин «леонидовщина». Мероприятие пройдет в рамках проекта «Понимаем кино», после лекции состоится показ фильма «Город солнца. Леонидов». Вход на лекцию бесплатный по регистрации, на кинопоказ необходимо приобрести билет.
Лекция об Леонидове продолжит серию культурно-просветительских мероприятий, которые регулярно проводятся в Перми. Ранее в городе прошли события, посвященные памяти жертв политических репрессий, включая лекции об истории советского периода и показы документальных фильмов, что свидетельствует об активном интересе пермской аудитории к отечественной истории и культуре XX века.
