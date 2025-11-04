Логотип РИА URA.RU
Крупнейший пермский отель оштрафовали за неработающую пожарную сигнализацию

Арбитражный суд Прикамья наказал гостиницу «Урал» за нарушения пожарных норм
05 ноября 2025 в 02:51
В гостинице «Урал» 405 номеров от эконома до люксов

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края оштрафовал ООО «Пермтурист» , управляющее крупнейшей в регионе гостиницей «Урал» на 100 тысяч рублей за неработающую пожарную сигнализацию и нарушения в системе оповещения, выявленные проверкой МЧС. Это следует из материалов суда. 

«Проверка МЧС в июле 2025 года выявила факты нарушения требований пожарной безопасности. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании на улице Ленина,58 была неработоспособной. Спасатели установили, что звуковые сигналы не обеспечивали необходимой громкости, часть оборудования установлена с нарушениями, а проектная документация на противопожарные системы отсутствовала», — передает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на судебные документы.

Представитель гостиницы признал нарушения, сообщив, что большинство из них уже устранено. Суд учел это как смягчающее обстоятельство и штрафовал «Пермтурист» на 100 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что суд отклонил ходатайство МАУК «Пермский городской дворец культуры имени Солдатова» о продлении срока для устранения выявленных недостатков. В июне 2024 года там провели проверку. В ходе нее нашли нарушения требований антитеррористической защищенности и пожарной безопасности.

