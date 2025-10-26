Логотип РИА URA.RU
В мире

США

В США пришли в ужас из-за одного свойства ракеты «Буревестник»

Reuters: «Буревестник» может летать дальше и дольше других ракет
26 октября 2025 в 17:48
«Буревестник» может зависать в воздухе дольше других ракет, указано в материале (архивное фото)

«Буревестник» может зависать в воздухе дольше других ракет, указано в материале (архивное фото)

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российская крылатая ракета «Буревестник» может находиться в воздухе дольше, чем другие ракеты с турбореактивными и турбовентиляторными двигателями. Об этом написали в иностранных СМИ.

«Ядерная двигательная установка спроектирована таким образом, чтобы позволить ему летать намного дальше и дольше, чем традиционные турбореактивные или турбовентиляторные двигатели, которые ограничены количеством топлива, которое они могут нести», — указано в материале Reuters.

Разработка крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой началась в начале 2000-х годов как ответ России на выход США из Договора по противоракетной обороне и создание ими глобальной системы ПРО. Впервые о ракете объявил президент Владимир Путин в 2018 году, а ключевые испытания этого вооружения недавно были завершены. Согласно заявлениям российских властей, аналогов ракеты с такими характеристиками дальности и автономности в мире не существует.

26 октября Путин заявил о завершении основных испытаний крылатой ракеты. Согласно информации, во время них ракета продержалась в воздухе 15 часов. Также она преодолела расстояние в 14 тысяч километров.

В России завершились испытания крылатой ракеты «Буревестник»

