В США пришли в ужас из-за одного свойства ракеты «Буревестник»
«Буревестник» может зависать в воздухе дольше других ракет, указано в материале (архивное фото)
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российская крылатая ракета «Буревестник» может находиться в воздухе дольше, чем другие ракеты с турбореактивными и турбовентиляторными двигателями. Об этом написали в иностранных СМИ.
«Ядерная двигательная установка спроектирована таким образом, чтобы позволить ему летать намного дальше и дольше, чем традиционные турбореактивные или турбовентиляторные двигатели, которые ограничены количеством топлива, которое они могут нести», — указано в материале Reuters.
Разработка крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой началась в начале 2000-х годов как ответ России на выход США из Договора по противоракетной обороне и создание ими глобальной системы ПРО. Впервые о ракете объявил президент Владимир Путин в 2018 году, а ключевые испытания этого вооружения недавно были завершены. Согласно заявлениям российских властей, аналогов ракеты с такими характеристиками дальности и автономности в мире не существует.
26 октября Путин заявил о завершении основных испытаний крылатой ракеты. Согласно информации, во время них ракета продержалась в воздухе 15 часов. Также она преодолела расстояние в 14 тысяч километров.
