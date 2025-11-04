Под Сысертью сгорел частный дом, погибли люди

В ликвидации пожара участвовало шесть единиц техники и 20 человек личного состава Фото: Роман Наумов © URA.RU

Под Сысертью в село Кашино (Свердловская область) сгорел частный дом, в результате которого погибли люди. Огонь уничтожил строение и надворные постройки на площади 150 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.

«На площади 150 кв.м сгорели частный жилой дом и надворные постройки. Есть погибшие и пострадавшие», — сообщила пресс-служба ведомства.