Под Сысертью сгорел частный дом, погибли люди
В ликвидации пожара участвовало шесть единиц техники и 20 человек личного состава
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Под Сысертью в село Кашино (Свердловская область) сгорел частный дом, в результате которого погибли люди. Огонь уничтожил строение и надворные постройки на площади 150 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по области.
«На площади 150 кв.м сгорели частный жилой дом и надворные постройки. Есть погибшие и пострадавшие», — сообщила пресс-служба ведомства.
К месту ЧП были направлены шесть единиц пожарной техники и 20 сотрудников МЧС. Открытое горение удалось ликвидировать, после чего спасатели приступили к проливке и разбору сгоревших конструкций. Завершить работы по ликвидации последствий пожара удалось только в 01:07 ночи 5 ноября.
