Армия и оружие

Свердловчанам заплатят по 100 тысяч рублей за поиск добровольцев на службу по контракту

Жителям Рефтинского выплатят по 100 тысяч за помощь в поиске контрактников
04 ноября 2025 в 19:56
Заявления на получение выплаты нужно предоставить в администрацию

Фото: Илья Московец © URA.RU

Жителям Рефтинского (Свердловская область) обещают выплатить по 100 тысяч рублей за помощь в поиске добровольцев на контрактную службу в ВС РФ. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа. 

«Администрация городского округа Рефтинский выплатит гражданам, оказавшим содействие в привлечении граждан к заключению контракта о прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации, по 100 000 рублей. Право на получение выплаты имеют граждане РФ, оказавшие содействие в привлечение граждан, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах России от городского округа Рефтинский», — говорится в сообщении в telegram-канале администрации.

Для получения денег необходимо найти кандидата и сопроводить его в военно-учетное подразделение. Выплата поступит после того, как человек заключит контракт и будет зачислен в списки личного состава воинской части.

