Свердловчанам заплатят по 100 тысяч рублей за поиск добровольцев на службу по контракту

Жителям Рефтинского (Свердловская область) обещают выплатить по 100 тысяч рублей за помощь в поиске добровольцев на контрактную службу в ВС РФ. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

«Администрация городского округа Рефтинский выплатит гражданам, оказавшим содействие в привлечении граждан к заключению контракта о прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации, по 100 000 рублей. Право на получение выплаты имеют граждане РФ, оказавшие содействие в привлечение граждан, в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, к заключению контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах России от городского округа Рефтинский», — говорится в сообщении в telegram-канале администрации.