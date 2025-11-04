В Екатеринбурге смягчили приговор подростку, который с друзьями избил сироту

Инцидент произошел зимой 2024 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Свердловский областной суд смягчил приговор одному из хулиганов, который участвовал в избиении 15-летнего сироты из-за длинных волос в Каменске-Уральском. Об этом URA.RU рассказал юрист потерпевшего Сергей Барсуков.

Как писало агентство, толпа гопников избила парня зимой прошлого года: им не понравилось, что у него волосы до плеч. Всего в момент расправы присутствовали семеро подростков, хотя на скамью подсудимых попали трое. Они повалили юношу на снег, запинывали ногами, угрожали оружием и снимали мучения на видео.

Парень, которого воспитывает одна бабушка, получил различные травмы, в том числе перелом носа и перенес операцию. Ему пришлось самому отстаивать свои права: по словам Барсукова, ни врачи, ни учителя якобы не сообщили в полицию о случившемся. Выписавшись из больницы, он сам пришел в отдел и написал заявление. 14 июля 2025-го суд приговорил троих парней к условному лишению свободы на сроки от 1,6 до двух лет. Вердикт был обжалован прокуратурой.

«Одному из осужденных уменьшили срок отбывания наказания с 1,6 до 1,4 года, так как изменили квалификацию. Изначально указывалось, что он был с предметом, похожим на оружие, но он с ним не был. Также исключили обязанность после вступления приговора в законную силу трудоустроиться и работать — облсуд посчитал эту обязанность неконституционной», — рассказал Барсуков.