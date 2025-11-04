Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Природа

Погода

Сильный снегопад и гололед обрушатся на Свердловскую область

04 ноября 2025 в 14:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В ГУ МЧС выпустили штормовое предупреждение

В ГУ МЧС выпустили штормовое предупреждение

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Свердловской области ожидается гололед и сильный снег. Об ухудшении погодных условий предупредили в ГУ МЧС региона.

«По данным синоптиков 5 ноября местами в Свердловской области ожидаются сильный снег и гололедные явления», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты, шаткие строения, не оставлять авто вблизи деревьев и переобуть машину на зимнюю резину.

Ранее в Свердловской области уже подготовили сотни единиц техники к зимнему сезону. На уборку снега и противогололедную обработку региональных трасс выйдут 687 единиц специализированного транспорта.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал