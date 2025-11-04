Сильный снегопад и гололед обрушатся на Свердловскую область
В ГУ МЧС выпустили штормовое предупреждение
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Свердловской области ожидается гололед и сильный снег. Об ухудшении погодных условий предупредили в ГУ МЧС региона.
«По данным синоптиков 5 ноября местами в Свердловской области ожидаются сильный снег и гололедные явления», — говорится в сообщении в telegram-канале ведомства. Спасатели рекомендуют обходить рекламные щиты, шаткие строения, не оставлять авто вблизи деревьев и переобуть машину на зимнюю резину.
Ранее в Свердловской области уже подготовили сотни единиц техники к зимнему сезону. На уборку снега и противогололедную обработку региональных трасс выйдут 687 единиц специализированного транспорта.
