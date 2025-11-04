В мероприятии также приняли участие дружинники «Русской общины» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге 4 ноября прошел ежегодный крестный ход в честь празднования Казанской иконы Божией Матери. В нем приняли участие тысячигорожан, ради которых движение в центре города перекрыли на час. Больше кадров с масштабного традиционного мероприятия — в фоторепортаже URA.RU.

Крестный ход стартовал утром после богослужения от Свято-Троицкого кафедрального собора. Огромная колонна горожан с флагами и иконами прошла до Храма на Крови.

В этом году участникам удалось побить рекорд 2024 года. Как сообщили в екатеринбургской Епархии, предварительно в Божественной литургии и крестном ходе приняли участие больше 4,5 тысячи человек (на тысячу больше, чем годом ранее).

