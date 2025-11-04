Тысячи екатеринбуржцев заполонили центр города: как прошел крестный ход. Фото
В мероприятии также приняли участие дружинники «Русской общины»
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Екатеринбурге 4 ноября прошел ежегодный крестный ход в честь празднования Казанской иконы Божией Матери. В нем приняли участие тысячигорожан, ради которых движение в центре города перекрыли на час. Больше кадров с масштабного традиционного мероприятия — в фоторепортаже URA.RU.
Крестный ход стартовал утром после богослужения от Свято-Троицкого кафедрального собора. Огромная колонна горожан с флагами и иконами прошла до Храма на Крови.
В этом году участникам удалось побить рекорд 2024 года. Как сообщили в екатеринбургской Епархии, предварительно в Божественной литургии и крестном ходе приняли участие больше 4,5 тысячи человек (на тысячу больше, чем годом ранее).
Как прошел крестный ход в Екатеринбурге
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!