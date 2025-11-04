Свердловской области нужно вдвое больше денег на зимнее содержание дорог

На зимнее содержание региональных дорог выделено три миллиарда рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для идеального состояния трасс в Свердловской области зимой дорожный фонд необходимо увеличить в два раза. Об этом заявил врио начальника Управления автомобильных дорог области Олег Мелехов.

«Было бы больше, мы бы сделали лучше, но исходя из того, сколько денег есть, будет обеспечен нормальный проезд, безопасность, наверное не без эксцессов, но гладко все не бывает, только на бумаге все можно сделать гладко. Обеспеченность финансированием до идеала примерно 50%», — пояснил Мелехов в эфире программы «Акцент» на телеканале ОТВ. По его словам, именно двукратное увеличение бюджета позволило бы достичь идеального качества дорог в зимний период. В текущем году на зимнее содержание региональных дорог выделено три миллиарда рублей.

Мелеханов также отметил, что штрафы с подрядчиков за некачественную уборку дорог не направляются на нужды дорожного хозяйства. В прошлом году сумма таких штрафов составила 20 миллионов рублей, однако эти средства поступают в общий бюджет региона и могут быть потрачены на любые другие цели — от строительства детских садов и больниц до выплаты зарплат. Изменить эту систему на региональном уровне невозможно, поскольку порядок распределения штрафных санкций регулируется федеральным законодательством. Управление автодорог хотело бы, чтобы штрафные средства оставались в дорожном фонде, но действующие нормы этого не предусматривают.

Продолжение после рекламы