Семья зверски избила свердловчанина из-за металлолома

В Ивделе (Свердловская область) семья избила мужчину из-за конфликта во время сбора металлолома. Суд отправил в колонию четверых фигурантов, сообщили URA.RU в суде.

По версии следствия, в мае 2024 года в одном из поселков под Ивделем Виктор, Владислав, Алексей и Антон Константиновы поругались с неким Надировым. Последнего жестоко избили. Он получил перелом ребер, гематомы, ушибы, сотрясение мозга и прочие травмы.

Мужчина обратился в полицию. После этого Константиновых задержали. Позже силовики выяснили, что один из подсудимых угрожал Надирову убийством отверткой. Свою вину семья отрицает.

