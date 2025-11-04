Логотип РИА URA.RU
Семья зверски избила свердловчанина из-за металлолома

04 ноября 2025 в 12:10
Силовики задержали четверых фигурантов в 2024-м

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ивделе (Свердловская область) семья избила мужчину из-за конфликта во время сбора металлолома. Суд отправил в колонию четверых фигурантов, сообщили URA.RU в суде.

По версии следствия, в мае 2024 года в одном из поселков под Ивделем Виктор, Владислав, Алексей и Антон Константиновы поругались с неким Надировым. Последнего жестоко избили. Он получил перелом ребер, гематомы, ушибы, сотрясение мозга и прочие травмы.

Мужчина обратился в полицию. После этого Константиновых задержали. Позже силовики выяснили, что один из подсудимых угрожал Надирову убийством отверткой. Свою вину семья отрицает.

Однако суд отправил обвиняемых в колонию строгого режима. Всех приговорили к четырем годам лишения свободы. Правда, приговор пока не вступил в законную силу — осужденные опротестовали его.

