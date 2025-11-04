Семья зверски избила свердловчанина из-за металлолома
Силовики задержали четверых фигурантов в 2024-м
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Ивделе (Свердловская область) семья избила мужчину из-за конфликта во время сбора металлолома. Суд отправил в колонию четверых фигурантов, сообщили URA.RU в суде.
По версии следствия, в мае 2024 года в одном из поселков под Ивделем Виктор, Владислав, Алексей и Антон Константиновы поругались с неким Надировым. Последнего жестоко избили. Он получил перелом ребер, гематомы, ушибы, сотрясение мозга и прочие травмы.
Мужчина обратился в полицию. После этого Константиновых задержали. Позже силовики выяснили, что один из подсудимых угрожал Надирову убийством отверткой. Свою вину семья отрицает.
Однако суд отправил обвиняемых в колонию строгого режима. Всех приговорили к четырем годам лишения свободы. Правда, приговор пока не вступил в законную силу — осужденные опротестовали его.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!