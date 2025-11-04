Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Свердловчан напугали фейковым объявлением мобилизации

04 ноября 2025 в 20:46
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Жителям напомнили об уголовной и административной ответственности за распространие фейков

Жителям напомнили об уголовной и административной ответственности за распространие фейков

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловчан напугали объявлением о мобилизации в регионе, которое распространилось в сети. В «Антитеррор Урал» заявили, что данная информация является фейком.

«В сети выявлены попытки распространения дипфейка. В качестве основы для видеообращения был использован ранее снятый ролик. Денис Паслер не делал подобных заявлений!» — сообщили в telegram-канале ведомства.

В видеоролике губернатор якобы спрогнозировал мобилизацию в Свердловской области через шесть месяцев. В Антитеррористической комиссии заявили, что видео сгенерировано с помощью нейросети.

Продолжение после рекламы

Ранее в регионе распространились слухи о дефиците бензина. За фейками стояли украинские спецслужбы, целью которых было распространение паники и страха среди жителей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал