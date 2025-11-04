Свердловчан напугали фейковым объявлением мобилизации

Жителям напомнили об уголовной и административной ответственности за распространие фейков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловчан напугали объявлением о мобилизации в регионе, которое распространилось в сети. В «Антитеррор Урал» заявили, что данная информация является фейком.

«В сети выявлены попытки распространения дипфейка. В качестве основы для видеообращения был использован ранее снятый ролик. Денис Паслер не делал подобных заявлений!» — сообщили в telegram-канале ведомства.

В видеоролике губернатор якобы спрогнозировал мобилизацию в Свердловской области через шесть месяцев. В Антитеррористической комиссии заявили, что видео сгенерировано с помощью нейросети.

Продолжение после рекламы