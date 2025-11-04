Свердловчан напугали фейковым объявлением мобилизации
Жителям напомнили об уголовной и административной ответственности за распространие фейков
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Свердловчан напугали объявлением о мобилизации в регионе, которое распространилось в сети. В «Антитеррор Урал» заявили, что данная информация является фейком.
«В сети выявлены попытки распространения дипфейка. В качестве основы для видеообращения был использован ранее снятый ролик. Денис Паслер не делал подобных заявлений!» — сообщили в telegram-канале ведомства.
В видеоролике губернатор якобы спрогнозировал мобилизацию в Свердловской области через шесть месяцев. В Антитеррористической комиссии заявили, что видео сгенерировано с помощью нейросети.
Ранее в регионе распространились слухи о дефиците бензина. За фейками стояли украинские спецслужбы, целью которых было распространение паники и страха среди жителей.
