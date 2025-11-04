Гитару Самойлов подарил владельцу звукозаписывающей студии в Таганроге 15 лет назад Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге выставили на продажу Gibson Les Paul Standard 1980 года, принадлежавшую лидеру группы «Агата Кристи» Вадиму Самойлову. Цена раритетного инструмента составляет 980 тысяч рублей, сообщает владелец гитары в объявлении о продаже.

«Эта гитара — Gibson Les Рaul Standard 1980, принадлежала Вадиму Caмoйлову, известному российскому музыканту и лидеру группы „Агата Кристи“... Лет пятнадцать назад Вадим передал эту гитару владельцу одной очень хорошей студии звукозаписи Legion 600 из Таганрога, с которой сотрудничал. Гитара долго была на студии, на ней было записано много хорошего материала, но в один момент Марселю (владельцу студии) понадобился очень дорогой микрофон, и он оторвал от сердца любимую гитару, поменяв ее на жизненно необходимый для студии микрофон», — рассказал продавец инструмента в объявлении на сайте Avito.

После обмена гитара оказалась в Санкт-Петербурге, где ее приобрел нынешний владелец — поклонник творчества «Агаты Кристи» и коллекционер инструментов Gibson. Позже он переехал вместе с гитарой в Екатеринбург.

Инструмент выпущен 9 апреля 1980 года в американском городе Нэшвилл. Корпус изготовлен из махагони с кленовым топом, гриф — из трех частей клена. Голова грифа увеличенного размера с усилением, характерная для инструментов той эпохи. Цвет — Tobacco Burst. Продавец отмечает, что модели Gibson конца 1970-х и начала 1980-х годов являются редкостью и высоко ценятся среди коллекционеров музыкальных инструментов.