Артем Жога и Денис Паслер познакомились с изделиями ручной работы уральских мастеров

На фестивале «Народов много — Родина одна!», который проходит в Театре эстрады в Екатеринбурге, полпред президента в УрФО Артем Жога и губернатор Свердловской области Денис Паслер остановились у стенда Сысертского завода художественного фарфора, где их познакомили с уникальными уральскими изделиями ручной работы. Среди продукции — и суперпрочная посуда. Например, кружка, способная выдержать вес взрослого человека. Организаторы даже предложили испытать ее, но статусные гости отказались, передает корреспондент URA.RU.

«Давайте испытывать не будем», — пошутил Жога. «А может, попробуем?», — ответили ему представили. Паслер в свою очередь уточнил, как обстоят дела с коллективом, укомплектован ли штат. «Лучше, чем было», — ответили ему.

Позже Жога выступил на сцене с речью и поздравили горожан с Днем народного единства. «Вновь убедился, насколько разнообразна и интересна культура народов, живущих в России. Наши песни, танцы, обряды и традиции органично переплетаются друг с другом. Такая атмосфера дружбы делает нашу страну сильной и устойчивой», — отметил полпред.

Перед свердловчанами с поздравлениями и торжественным словом выступил и Паслер: «Мужеством, трудолюбием и талантом миллионов людей наша страна стойко преодолевает трудности. И даже из самых тяжелых испытаний и периодов смуты выходит обновленной. Так было, есть и будет всегда».

Фарфор на заводе в Сысерти изготавливают с XIX века. С 2023 года на «Фарфор Сысерти» стартовала лаборатория «Антихрупкость». Благодаря ей создаются новые виды посуды, которые помогают заводу вернуться к жизни после убытков. Например, в 2023 году предприятие значительно увеличило объемы производства после выпуска знаменитых кружек в стиле зданий конструктивизма.