Под Камышловом сын-геймер несколько лет кошмарил отца — и тот убил его

Сын-геймер из Пышминского района на протяжении нескольких лет избивал и оскорблял отца Сергея Н. Весной конфликт настолько накалился, что произошло убийство. URA.RU рассказывает подробности криминальной истории.

В середине мая Сергей приехал домой и затопил баню. Его сын в это время играл в онлайн-игру и выпивал спиртное. Вечером между ними произошел конфликт, следует из приговора (есть в распоряжении URA.RU). Чтобы не усугублять ситуацию, Сергей вновь ушел в баню.

«Около трех часов ночи [Сергей] лег спать, так как утром ему нужно было рано уезжать, а сын в это время продолжал играть и громко ругался. Он попросил сына лечь спать, но тот стал наносить ему удары по лицу и телу и угрожать убийством. Сергей угрозы воспринял реально, поскольку сын ранее уже причинял ему телесные повреждения», — сказано в приговоре.

Мужчины подрались и разошлись. Сергей, осматривая синяки в зеркале, увидел, что сын идет к нему с ножом в руках и пытается замахнуться. Мужчина схватил нож и нанес удар по ребенку. Тот скончался на месте происшествия.

«Сергей пояснил, что с сыном у него были давние напряженные отношения. Сын постоянно его бил, особенно когда употреблял спиртное или наркотики. Они даже с сыном работали в разные вахты, чтобы дома не находиться вместе. Также сын запугал бабушку, та боялась выходить из своей комнаты в его присутствии. В 2020 году сын ударил отца машинкой для стрижки волос по лицу, от чего у него было рассечение, которое зашивали в больнице. Затем сын пытался его задушить и сломал Сергею палец. А в 2024-м он избил Сергея на работе так, что он просил своего друга увести его домой. Но по этим фактам отец в полицию не обращался», — следует из материалов дела.