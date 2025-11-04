Уральского музыканта, певшего песни иноагентов, выпустили из спецприемника

Повторно задерживать артиста не стали Фото: Илья Московец © URA.RU

Музыкант Евгений Михайлов, известный под псевдонимом Женька Радость, освободился из спецприемника после отбытия 14 суток административного ареста. Информацию об этом артист подтвердил в своем telegram-канале.

«Выпустили! Пишу сам, со своего телефона. Все расскажу, всем напишу и отвечу через несколько часов. Пока что с близкими», — написал Михайлов.

21 октября Евгений Михайлов был задержан после выступления на набережной Городского пруда в Екатеринбурге, где исполнял композиции рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан иноагентом в РФ) и певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) в поддержку арестованной в Санкт-Петербурге певицы Дианы Логиновой.

