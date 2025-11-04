Свердловская область вошла в топ-10 по победителям «Большой перемены»

«Наибольшее число победителей „Большой перемены“ среди старшеклассников в этом году из таких регионов, как Свердловская область, Краснодарский край, Белгородская, Ростовская, Волгоградская области, Москва и Санкт-Петербург, Челябинская, Московская, Воронежская и Липецкая области», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте конкурса. Наиболее популярными среди победителей стали направления «Расскажи о главном!», «Познавай Россию!», «Твори!», «Делай Добро!» и «Предпринимай!».

Десятиклассники, занявшие первые места, будут награждены премией в размере одного миллиона рублей, предназначенной для личностного развития и получения образования. Кроме того, победителям будут начислены дополнительные баллы в портфолио достижений, которые учитываются при зачислении в ВУЗы. Призерам в данной категории полагается денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей на образовательные цели. Для победителей среди школьников восьмых и девятых классов предусмотрена премия в размере 200 тысяч рублей. Участники, занявшие призовые места в этой возрастной группе, получат по 100 тысяч рублей на образовательные нужды.