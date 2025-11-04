Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Свердловская область вошла в топ-10 по победителям «Большой перемены»

05 ноября 2025 в 03:05
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Участниками финала конкурса стали 1500 старшеклассников из 79 регионов России

Участниками финала конкурса стали 1500 старшеклассников из 79 регионов России

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Свердловская область вошла в десятку регионов России с наибольшим количеством победителей конкурса «Большая перемена» среди старшеклассников. Об этом сообщила пресс-служба Движения первых.

«Наибольшее число победителей „Большой перемены“ среди старшеклассников в этом году из таких регионов, как Свердловская область, Краснодарский край, Белгородская, Ростовская, Волгоградская области, Москва и Санкт-Петербург, Челябинская, Московская, Воронежская и Липецкая области», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте конкурса. Наиболее популярными среди победителей стали направления «Расскажи о главном!», «Познавай Россию!», «Твори!», «Делай Добро!» и «Предпринимай!».

Финал конкурса проходит с 1 по 5 ноября в международном детском центре «Артек». Участниками финала конкурса стали 1500 старшеклассников из 79 регионов России.

Продолжение после рекламы

Десятиклассники, занявшие первые места, будут награждены премией в размере одного миллиона рублей, предназначенной для личностного развития и получения образования. Кроме того, победителям будут начислены дополнительные баллы в портфолио достижений, которые учитываются при зачислении в ВУЗы. Призерам в данной категории полагается денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей на образовательные цели. Для победителей среди школьников восьмых и девятых классов предусмотрена премия в размере 200 тысяч рублей. Участники, занявшие призовые места в этой возрастной группе, получат по 100 тысяч рублей на образовательные нужды.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал