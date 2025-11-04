Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

Свердловчанин жестоко убил друга на пруду, но суд не смог посадить его в тюрьму

04 ноября 2025 в 20:45
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Трагедия произошла в Верхней Туре (архивное фото)

Трагедия произошла в Верхней Туре (архивное фото)

Фото: Роман Наумов © URA.RU

На Верхнетуринском пруду (Свердловская область) Сергей З. до смерти забил своего друга, но не получил приговор. Дело было прекращено из-за гибели подсудимого, следует из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении URA.RU.

Сергея начали судить 6 ноября 2024 года. Однако уже через несколько недель выяснилось, что Сергей скончался. 

«Гособвинитель заявил ходатайство о прекращении производства по уголовному делу. Потерпевшая, адвокат подсудимого и другие участники процесса не возражали», — следует из текста приговора. В этом году судья прошение удовлетворил.

Продолжение после рекламы

По данным URA.RU, мужчины рыбачили на пруду и распивали спиртное. В какой-то момент между ними разгорелся конфликт. Сергей сначала избил жертву кулаками, а потом добил камнем.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал