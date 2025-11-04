Свердловчанин жестоко убил друга на пруду, но суд не смог посадить его в тюрьму

Трагедия произошла в Верхней Туре (архивное фото) Фото: Роман Наумов © URA.RU

На Верхнетуринском пруду (Свердловская область) Сергей З. до смерти забил своего друга, но не получил приговор. Дело было прекращено из-за гибели подсудимого, следует из судебных материалов, оказавшихся в распоряжении URA.RU.

Сергея начали судить 6 ноября 2024 года. Однако уже через несколько недель выяснилось, что Сергей скончался.

«Гособвинитель заявил ходатайство о прекращении производства по уголовному делу. Потерпевшая, адвокат подсудимого и другие участники процесса не возражали», — следует из текста приговора. В этом году судья прошение удовлетворил.

