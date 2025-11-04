В Екатеринбурге отметили День Казанской иконы Божией Матери и День народного единства Фото: Фонд святой Екатерины

Тысячи православных верующих Урала собрались 4 ноября на молитву в Свято-Троицком соборе Екатеринбурга и прошли крестным ходом через часовню святой Екатерины до Храма на Крови. Об этом сообщает пресс-служба Фонда святой Екатерины.

«Сегодня праздник, государственный праздник. Мы вспоминаем прошлые события: 400 лет назад, смутное время, явление Иконы Божией Матери и спасение Москвы и страны. И думаем про сегодня. Нам сегодня надо спасать страну. Вокруг кого объединиться? Мы видим, что наш Патриарх, наш Президент сегодня объединяются вокруг веры, Церкви и иконы Казанской. Поэтому и нам стоит следовать этим путем, и наше единство будет вокруг Бога», — заявил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

В молитвенном шествии приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Василий Козлов, директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев и атаман Оренбургского войскового казачьего общества Игорь Цыганов. По словам Андреева, в храме собралось более четырех тысяч человек.

Чудотворная икона была обретена в 1579 году после пожара, уничтожившего почти всю Казань. По церковному преданию, Богородица трижды явилась во сне девятилетней девочке Матроне и указала место на пепелище, где находилась святыня. В 1612 году во времена Смуты народное ополчение Минина и Пожарского двинулось к Москве с чудотворным списком Казанского образа. С тех пор икона стала символом борьбы за свободу России.