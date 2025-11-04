Самолет потерпел крушение близ аэропорта Луисвилла в США
В США произошла авиакатастрофа
Фото: Георгий Бергал © URA.RU
Самолет потерпел крушение при подлете к международному аэропорту имени Мохаммеда Али в Луисвилле. По предварительным данным, имеются пострадавшие, сообщают СМИ.
«Воздушное судно потерпело крушение в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Мохаммеда Али в американском городе Луисвилл. На месте происшествия зафиксированы пострадавшие», — передает телеканал ABC.
Инцидент в Луисвилле является не первым серьезным происшествием с воздушными судами в США. Ранее самолет Boeing 737 MAX потерпел повреждение лобового стекла на высоте 11 тысяч метров во время полета из Денвера в Лос-Анджелес, причем причиной мог стать космический мусор или небольшой метеорит. В середине октября лайнер с главой Пентагона Ллойдом Остином на борту подал сигнал бедствия над Атлантикой и совершил экстренную посадку в Великобритании.
