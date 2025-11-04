Самолет потерпел крушение близ аэропорта Луисвилла в США

Инцидент в Луисвилле является не первым серьезным происшествием с воздушными судами в США. Ранее самолет Boeing 737 MAX потерпел повреждение лобового стекла на высоте 11 тысяч метров во время полета из Денвера в Лос-Анджелес, причем причиной мог стать космический мусор или небольшой метеорит. В середине октября лайнер с главой Пентагона Ллойдом Остином на борту подал сигнал бедствия над Атлантикой и совершил экстренную посадку в Великобритании.