В мире

США

Самолет потерпел крушение близ аэропорта Луисвилла в США

05 ноября 2025 в 04:09
В США произошла авиакатастрофа

Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Самолет потерпел крушение при подлете к международному аэропорту имени Мохаммеда Али в Луисвилле. По предварительным данным, имеются пострадавшие, сообщают СМИ.

«Воздушное судно потерпело крушение в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы международного аэропорта имени Мохаммеда Али в американском городе Луисвилл. На месте происшествия зафиксированы пострадавшие», — передает телеканал ABC.

Инцидент в Луисвилле является не первым серьезным происшествием с воздушными судами в США. Ранее самолет Boeing 737 MAX потерпел повреждение лобового стекла на высоте 11 тысяч метров во время полета из Денвера в Лос-Анджелес, причем причиной мог стать космический мусор или небольшой метеорит. В середине октября лайнер с главой Пентагона Ллойдом Остином на борту подал сигнал бедствия над Атлантикой и совершил экстренную посадку в Великобритании.

