Россия отвергла доклад ЮНЕСКО по ситуации на Украине
Рынза посчитал, что доклад секретариата был предвзятым
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Заместитель постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Кирилл Рынза отверг доклад секретариата организации по теме Украины. Он считает, что доклад был предвзятым и не отражающим дискриминационную политику Киева. Такое заявление он сделал на профильной дискуссии в рамках сессии генконференции организации.
«Мы решительно отвергаем содержащиеся в докладе секретариата голословные обвинения в адрес нашей страны», — цитирует Рынзу РИА Новости. По его словам, доклад ЮНЕСКО не упоминает прославления нацистов, запрета русского языка, ущемления прав национальных меньшинств на Украине. По данным издания, в докладе гендиректора организации есть много антироссийских формулировок, которые отражают позицию коллективного Запада.
Ранее российский дипломат Дмитрий Полянский критиковал позицию Киева при голосовании по резолюции о снятии эмбарго с Кубы на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где украинская делегация сосредоточена на изоляции России и наращивании международной поддержки.
