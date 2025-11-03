Россия отвергла доклад ЮНЕСКО по ситуации на Украине

Рынза посчитал, что доклад секретариата был предвзятым Фото: Размик Закарян © URA.RU

Заместитель постоянного представителя РФ при ЮНЕСКО Кирилл Рынза отверг доклад секретариата организации по теме Украины. Он считает, что доклад был предвзятым и не отражающим дискриминационную политику Киева. Такое заявление он сделал на профильной дискуссии в рамках сессии генконференции организации.

«Мы решительно отвергаем содержащиеся в докладе секретариата голословные обвинения в адрес нашей страны», — цитирует Рынзу РИА Новости. По его словам, доклад ЮНЕСКО не упоминает прославления нацистов, запрета русского языка, ущемления прав национальных меньшинств на Украине. По данным издания, в докладе гендиректора организации есть много антироссийских формулировок, которые отражают позицию коллективного Запада.