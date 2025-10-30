В Госдуме рассказали, насколько вырастут тарифы ЖКХ в следующем году

Повышение тарифам, скорее всего, ударит по простым гражданам, заявил Лябихов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В 2026 году запланирован рост тарифов на услуги ЖКХ почти на 10%, что может стать ударом по простым гражданам. Об этом заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Роман Лябихов.

«На следующий год в прогнозе бюджета рост тарифов запланирован на 9,9%. Опять это ударит по простым гражданам прежде всего», — заявил Лябихов, ссылаясь на макропрогноз Минэкономики. Его слова приводит газета «Известия». По его словам, индексация планируется с расчетом на прогнозируемую инфляцию.

Депутат придерживается мнения, что тарифы на коммунальные услуги не должны превышать 10% от доходов семьи. Он отметил, что следует думать об обычной семье, доход которой не растет с коммунальными тарифами.

