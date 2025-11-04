Логотип РИА URA.RU
Чего ждать метеозависимым в ХМАО в ноябре

04 ноября 2025 в 09:00
Метеозависимым людям нужно быть внимательнее в своему здоровью в ноябре

Фото: Создано в Midjourney

Ноябрь в Югре обещает быть достаточно благоприятным с точки зрения геомагнитной стабильности. Прогнозируются редкие и слабые возмущения, однако в календаре значатся дни, когда метеозависимым людям нужно быть внимательнее в своему здоровью. Чего ждать от последнего осеннего месяца — в обзоре URA.RU.

Прогноз

«Сегодня, 4 ноября, ощутимых магнитных бурь не предвидится», — следует из сообщения портала ru-meteo.com. По прогнозам, первые сильные магнитные бури в ноябре ожидаются восьмого числа. В это день будут ощутимые и умеренные бури.

Аналогичный прогноз на 9, 10 ноября. 25 ноября ожидаются сильные бури. В этот период следует быть внимательным к себе и не вести важных дел, особенно это относится к метеочувствительным людям.

Самая сильная магнитная буря предполагается будет 23 ноября — и шесть баллов. В этот день могут ощущаться недомогание, головные боли, упадок сил. Рекомендуется избегать стрессовых ситуаций.

Здоровье

Магнитные бури воздействуют на организм человека. У людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями могут появляться головные боли, повышенное давление, ухудшение самочувствия и даже обострение хронических болезней. Даже у здоровых людей иногда возникают повышенная усталость и раздражительность.

Техника

Во время сильных возмущений возможны сбои в работе спутников, навигационных систем (GPS), радиосвязи и энергетических сетей. Это может привести к временным перебоям в работе транспорта, связи и электрооборудования.

Безопасность

Для людей, работающих с авиацией, морским и железнодорожным транспортом, а также в области энергетики и телекоммуникаций, отслеживание магнитных бурь помогает заранее принимать меры предосторожности. Делается это для обеспечения безопасности.

