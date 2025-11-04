Легенда Самотлора: кто такой Евгений Большагин, чье имя высечено на мемориалах Югры

Имя легендарного ветерана-нефтяника Евгения Большагина занесено на мемориал «Звезды Югры» Фото: Эльдар Булатов © URA.RU

4 ноября исполняется 88 лет Евгению Большагину — заслуженному нефтянику России, почетному жителю Нижневартовска и одному из первопроходцев Самотлорского месторождения. Его имя навсегда вписано в историю Югры и выбито на мемориалах, посвященных покорителям нефти Севера.

Нефтяной путь

Евгений Большагин родился в 1937 году в Башкирской АССР. После ремесленного училища № 2 в Ишимбае получил профессию оператора по добыче нефти и газа, затем окончил вечернее отделение нефтяного техникума. Работал оператором, помощником мастера и технологом в нефтепромысловом управлении «Октябрьскнефть».

Ветеран-нефтяник из Нижневартовска Евгений Большагин Фото: Алексей Сатинов, Дума Нижневартовска, страница Алексея Сатинова в социальной сети «ВКонтакте»

Север навсегда

В 1965 году он прилетел на небольшом самолете в поселок Нижневартовский, который тогда еще не был городом. Планировал задержаться на несколько лет, но остался навсегда — позже перевез на Север семью. В то время нефть добывали в районе Мегиона, и Большагина назначили руководителем участка треста «Мегионнефть» на острове Баграс. Условия были тяжелыми: связи не было, радио ловило редко, за водой ходили к ручью, прокладывая путь дровами по рыхлому снегу.

Продолжение после рекламы

Эпоха Самотлора

Спустя несколько месяцев после его приезда в Югру открыли Самотлорское месторождение — крупнейшее в стране. Большагин стал одним из тех, кто начал его освоение. Руководил цехом № 2 по добыче нефти и газа, затем 11 лет возглавлял цех № 1 НГДУ «Нижневартовскнефть». Под его руководством коллектив считался одним из лучших в объединении.

Награды и признание

За трудовые заслуги Евгений Большагин был награжден орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, ведомственными знаками отличия, а также медалью «Лучший сын России», которую он называл самой дорогой наградой. Его имя высечено на памятнике первой разведочной скважины Самотлора и на мемориале «Звезды Югры» в Ханты-Мансийске.

Династия нефтяников