Бастрыкин потребовал отчет о расследовании дела подростковой ОПГ Сургута

Нападавшие заключены под стражу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) после появления в соцсетях информации о других нападения группы подростков, избивших и ограбивших сверстника, глава СК РФ Александр Бастрыкин затребовал новый доклад. Глава ведомства требует от региональных коллег актуальной информации по уголовному делу.

«В Сургуте двое подростков напали на несовершеннолетнего, похитив принадлежавшее ему имущество, при этом один из фигурантов избил потерпевшего. В социальных медиа также сообщается о совершении обвиняемыми совместно с другими подростками иных противоправных действий в отношении иных несовершеннолетних. Бастрыкин поручил представить актуальный доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщается в telegram-канале ведомства.