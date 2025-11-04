Сенатор от ХМАО поддержал учреждение Дня коренных малочисленных народов России

День коренных малочисленных народов России будут отмечать 30 апреля Фото: Алексей Андронов

Президент Владимир Путин сегодня, 4 ноября, подписал указ, согласно которому 30 апреля будет отмечаться День коренных малочисленных народов России, праздник будет ежегодным. Сенатор от ХМАО Александр Новьюхов подчеркнул значимость события и напомнил, что коренные народы проживают на 60 % территории страны. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства.

«Российская ассоциация более 35 лет с момента своего образования — это всегда путь диалога с государственными органами власти, с крупными добывающими компаниями, с региональными властями. Для нашей страны этот день имеет особое значение», — цитируют слова сенатора в telegram-канале «Югра Z Официально».