В районе ХМАО вновь заработала переправа
03 ноября 2025 в 23:48
На реке Вах установился ледостав
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU
В Нижневартовском районе ХМАО возобновила работу охтеурская переправа. Как сообщили власти района в соцсети, берега реки соединил понтонный мост.
«Охтеурская переправа возобновила свою работу. Ледостав сформировался. Понтонный мост соединил берега реки», — сообщается в telegram-канале мэрии района.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа реке в ХМАО завершается навигация
Переправа через реку Вах вновь начала работу вечером 3 ноября. Также возобновлено движение рейсового автобуса по маршруту Нижневартовск — Охтеурье — Ваховск.
Подписаться
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал