Общество

Транспорт

В районе ХМАО вновь заработала переправа

03 ноября 2025 в 23:48
На реке Вах установился ледостав

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Нижневартовском районе ХМАО возобновила работу охтеурская переправа. Как сообщили власти района в соцсети, берега реки соединил понтонный мост.

«Охтеурская переправа возобновила свою работу. Ледостав сформировался. Понтонный мост соединил берега реки», — сообщается в telegram-канале мэрии района.

Переправа через реку Вах вновь начала работу вечером 3 ноября. Также возобновлено движение рейсового автобуса по маршруту Нижневартовск — Охтеурье — Ваховск.

