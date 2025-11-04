Логотип РИА URA.RU
В аэропорту Ханты-Мансийска задержан рейс до Белоярского на сутки

04 ноября 2025 в 18:45
Рейс перенесли на 13:10 5 ноября

Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Рейс 321 авиакомпании «ЮТэйр» из Ханты-Мансийска в Белоярский задержан по техническим причинам 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. 

«Сургутской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — сообщили в telegram-канале ведомства. Предварительное время вылета — 13 часов 10 минут 5 ноября.

В случае выявления нарушений воздушного законодательства и законодательства о защите прав потребителей прокуратура примет меры прокурорского реагирования. Среди таких мер — действия в сфере административной юрисдикции.

