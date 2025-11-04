В аэропорту Ханты-Мансийска задержан рейс до Белоярского на сутки
Рейс перенесли на 13:10 5 ноября
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Рейс 321 авиакомпании «ЮТэйр» из Ханты-Мансийска в Белоярский задержан по техническим причинам 4 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Сургутской транспортной прокуратурой с целью недопущения нарушений прав пассажиров осуществляется контроль за оказанием услуг, предусмотренных Федеральными авиационными правилами», — сообщили в telegram-канале ведомства. Предварительное время вылета — 13 часов 10 минут 5 ноября.
В случае выявления нарушений воздушного законодательства и законодательства о защите прав потребителей прокуратура примет меры прокурорского реагирования. Среди таких мер — действия в сфере административной юрисдикции.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!