Общество

В Сургуте к декабрю сделают восемь ледовых городков

04 ноября 2025 в 14:59
Работы начнутся уже в середине ноября

Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU

В Сургуте к декабрю появятся восемь ледовых городков, оформленных по мотивам русских народных сказок. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства. 

«Работы начнутся в середине ноября, чтобы уже к декабрю праздничные локации радовали жителей и гостей», — говорится в telegam-канале «Югра Z Официально». Городки будут оснащены подсветкой, горками и фигурами.

Кроме ледовых городков, Сургут украсят световые композиции: деревья нарядят, на развязках установят большие инсталляции, а на Центральной площади появится 20-метровая елка. Городским компаниям предложили присоединиться к праздничному оформлению и украсить здания и дворы, чтобы новогоднее настроение распространилось по всем районам города.

Фото: Telegram-канал Югра Z Официально

