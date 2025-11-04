В Сургуте к декабрю сделают восемь ледовых городков
Работы начнутся уже в середине ноября
Фото: Марат Губайдуллин © URA.RU
В Сургуте к декабрю появятся восемь ледовых городков, оформленных по мотивам русских народных сказок. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства.
«Работы начнутся в середине ноября, чтобы уже к декабрю праздничные локации радовали жителей и гостей», — говорится в telegam-канале «Югра Z Официально». Городки будут оснащены подсветкой, горками и фигурами.
Кроме ледовых городков, Сургут украсят световые композиции: деревья нарядят, на развязках установят большие инсталляции, а на Центральной площади появится 20-метровая елка. Городским компаниям предложили присоединиться к праздничному оформлению и украсить здания и дворы, чтобы новогоднее настроение распространилось по всем районам города.
