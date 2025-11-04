Что известно об уголовном деле первого вице-мэра Нефтеюганска Павла Гусенкова

Замглавы Нефтеюганска Гусенков арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями при продаже муниципального имущества Фото: Илья Московец © URA.RU

Первый заместитель главы Нефтеюганска Павел Гусенков арестован по подозрению в злоупотреблении полномочиями при продаже муниципального имущества. Его дело стало частью крупного расследования, связанного с приватизацией активов администрации города по заниженной стоимости.

Арест и обвинения

В октябре 2025 года суд заключил Гусенкова под стражу. По данным следствия, он мог быть причастен к махинациям при продаже недвижимости комбината питания, сети аптек «Фармация» и других городских объектов. Одним из эпизодов, вызвавших интерес следователей, стала возможная допечатка тиража местной газеты с объявлением об аукционе, чтобы задним числом создать видимость законной публикации.

Схема распродажи активов

Дело Гусенкова связано с несколькими уголовными процессами, возбужденными против представителей прежней администрации. Так, бывший депутат Виктор Федин уже осужден за продажу помещений муниципального комбината школьного питания за 18,7 млн рублей при реальной стоимости свыше 40 млн. Отдельно рассматривается эпизод с продажей здания сети аптек «Фармация», где фигурантами стали директор департамента имущества Шамиль Майранов и руководитель муниципального предприятия «Спецкоммунсервис» Максим Федоров.

Незадекларированная недвижимость

Кроме того, прокуратура выявила у Гусенкова незадекларированные объекты — двухэтажный коттедж, баню и беседку на берегу озера под Нефтеюганском. Межрайонный прокурор Алексей Горбунов направил мэру Юрию Чекунову представление с требованием уволить Гусенкова по утрате доверия.

Политический контекст

Гусенков вошел в администрацию при экс-мэре Эльвире Бугай, которую в городе связывали с депутатом думы ХМАО Степаном Пыталевым. Источники URA.RU отмечают, что и Майранов, и Федоров считались частью того же политического круга. Председатель думы Нефтеюганска Александр Никитин, против которого прокуратура также подала иск о досрочном прекращении полномочий, ранее сотрудничал с той же группой, хотя позже отношения между Бугай и Пыталевым испортились.

Масштабы расследования