Штормовое предупреждение объявили в ХМАО

МЧС призывает жителей быть осторожными и заранее учитывать погодные условия при планировании поездок Фото: Илья Московец © URA.RU

В Березовском, Белоярском, Октябрьском и Советском районах ХМАО местами ожидается сильный снег и метель, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Югры.

«По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, днем 5 ноября в Березовском, Белоярском, Октябрьском и Советском районах местами ожидается сильный снег, метель», — говорится в telegram-канале ведомства. МЧС России предупреждает жителей о возможных опасностях и дает ряд рекомендаций.