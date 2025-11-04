Логотип РИА URA.RU
Природа

Погода

Штормовое предупреждение объявили в ХМАО

04 ноября 2025 в 15:35
МЧС призывает жителей быть осторожными и заранее учитывать погодные условия при планировании поездок

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Березовском, Белоярском, Октябрьском и Советском районах ХМАО местами ожидается сильный снег и метель, в регионе объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Югры.

 «По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, днем 5 ноября в Березовском, Белоярском, Октябрьском и Советском районах местами ожидается сильный снег, метель», — говорится в telegram-канале ведомства. МЧС России предупреждает жителей о возможных опасностях и дает ряд рекомендаций.

Ведомство призывает жителей быть осторожными и заранее учитывать погодные условия при планировании поездок и других мероприятий. МЧС предупреждает: избегайте парковки в небезопасных местах, обходите на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, проявляйте повышенную внимательность за рулем и не оставляйте детей без присмотра.

