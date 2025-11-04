ХМАО вошел в топ-10 по доступности ипотеки в РФ

Высокое место региона эксперты связывают с уровнем заработных плат Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Югра получил восьмое место в рейтинге регионов РФ по доступности ипотеки для семей. Ежемесячный платеж по жилищному кредиту в регионе выходит в среднем 33,8% от заработной платы двух работающих людей. Об этом рассказывают в исследовании РИА «Новости».

«Из-за суровых климатических условий и специфики ведения в них бизнеса зарплаты во всех этих (северных и удаленных) регионах значительно превосходят среднероссийские значения... Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (33,8%)», — пишут в исследовании.

Показатель в Югре значительно лучше среднероссийского, где на ипотеку уходит почти половина (48,8%) совокупного дохода семьи из двух работающих. Соседний ЯНАО расположился на второй строчке рейтинга с результатом 28%. Замыкает список регионов с самой малодоступной ипотекой Калмыкия, где платеж превышает среднюю зарплату.

