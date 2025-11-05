Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

Свердловчанин убил друга и выбросил в реку: дело раскрыли спустя 16 лет

Житель Туринска убил друга, обмотал кабелем и выбросил в реку
05 ноября 2025 в 09:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Трагедия произошла в 2008 году

Трагедия произошла в 2008 году

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Туринске (Свердловская область) Андрей Б. убил своего знакомого, а тело выбросил в реку. Силовики раскрыли уголовное дело лишь через 16 лет, сказал источник URA.RU.

По его словам, трагедия произошла вечером 30 ноября 2008 года. Андрей поругался с приятелем, выхватил нож и зарезал его. После этого обвиняемый обмотал тело покрывалом, телевизионным кабелем и выкинул в реку. Труп нашли 27 июня 2009 года, когда он выплыл на берег.

«Выйти на след подозреваемого удалось лишь в 2024 году. Правда, на тот момент Андрей уже был мертв», — сказал собеседник агентства.

Продолжение после рекламы

В итоге суд принял решение приостановить производство по делу из-за смерти обвиняемого. Судебные материалы есть в распоряжении URA.RU.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал