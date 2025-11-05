Свердловчанин убил друга и выбросил в реку: дело раскрыли спустя 16 лет

Трагедия произошла в 2008 году Фото: Илья Московец © URA.RU

В Туринске (Свердловская область) Андрей Б. убил своего знакомого, а тело выбросил в реку. Силовики раскрыли уголовное дело лишь через 16 лет, сказал источник URA.RU.

По его словам, трагедия произошла вечером 30 ноября 2008 года. Андрей поругался с приятелем, выхватил нож и зарезал его. После этого обвиняемый обмотал тело покрывалом, телевизионным кабелем и выкинул в реку. Труп нашли 27 июня 2009 года, когда он выплыл на берег.

«Выйти на след подозреваемого удалось лишь в 2024 году. Правда, на тот момент Андрей уже был мертв», — сказал собеседник агентства.

Продолжение после рекламы