Свердловчанин убил друга и выбросил в реку: дело раскрыли спустя 16 лет
Трагедия произошла в 2008 году
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Туринске (Свердловская область) Андрей Б. убил своего знакомого, а тело выбросил в реку. Силовики раскрыли уголовное дело лишь через 16 лет, сказал источник URA.RU.
По его словам, трагедия произошла вечером 30 ноября 2008 года. Андрей поругался с приятелем, выхватил нож и зарезал его. После этого обвиняемый обмотал тело покрывалом, телевизионным кабелем и выкинул в реку. Труп нашли 27 июня 2009 года, когда он выплыл на берег.
«Выйти на след подозреваемого удалось лишь в 2024 году. Правда, на тот момент Андрей уже был мертв», — сказал собеседник агентства.
В итоге суд принял решение приостановить производство по делу из-за смерти обвиняемого. Судебные материалы есть в распоряжении URA.RU.
