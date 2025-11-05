Знаменитый физик раскрыл правду об «инопланетном корабле», летящем к Земле
Ученые спорят о природе загадочного объекта, летящего к Земле
Известный физик Митио Каку высказался о природе загадочного объекта 3I/ATLAS, который приближается к Земле после сближения с Солнцем. Ученый отметил разделение научного сообщества на два лагеря в оценке этого межзвездного гостя.
«Большинство говорит: „И что за шумиха? Это просто камень из космоса“. Другая группа считает: „Постойте. Возможно, это гость. Разумный гость из другой звездной системы“», — пояснил Каку в интервью каналу NewsMax.
Ученые будут внимательно отслеживать изменение скорости объекта при гравитационном маневре. Необъяснимый прирост энергии может указывать на возможную искусственную природу тела. Пока доминирует версия о межзвездной комете, однако астрофизик Ави Леб выдвинул предположение о гигантском инопланетном корабле. Окончательные выводы будут сделаны после дополнительных наблюдений.
Объект 3I/ATLAS был обнаружен 1 июля сетью телескопов NASA и стал лишь третьим известным межзвездным телом, обнаруженным в Солнечной системе после астероида Оумуамуа в 2017 году и кометы Борисова в 2019 году. Предыдущие межзвездные гости также вызывали научные споры: Оумуамуа резко изменил скорость после сближения с Солнцем, а Борисова отличалась необычным химическим составом, что позволило ученым предположить, что межзвездные объекты посещают Солнечную систему гораздо чаще, чем считалось ранее.
