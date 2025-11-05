Экс-глава спорткомплекса в Чусовом заставил мэрию и прокуратуру спорить в судах

Судебная тяжба еще не завершена Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Чусовом (Пермский кра) депутат гордумы Константин Порозков потерял должность директора городского спорткомплекса (СОК) из-за прокуратуры. Надзорный орган уличил Порозкова в нарушении антикоррупционного законодательства и обратился в мэрию. Администрации указали на необходимость уволить Порозкова с формулировкой «в связи с утратой доверия». Однако мэрия отказалась от требования прокуратуры, не усмотрев в действиях Порозкова нарушения. В итоге депутат оставил пост директора СОК по собственному желанию, а прокуратура затеяла спор с мэрией Чусового в суде.

«Чусовская городская прокуратура обратилась в суд с требованием об изменении основания и формулировки увольнения директора спорткомплекса Чусового на увольнение с формулировкой „в связи с утратой доверия“. 8 августа суд первой инстанции требования прокуратуры удовлетворил, на мэрию возложили обязанность уволить директора. 28 октября года судом апелляционной инстанции решение суда первой инстанции оставлено в силе», — сообщили URA.RU в мэрии. Сейчас администрация Чусового намерена продолжить спор с прокуратурой в кассации. Порозков продолжает работу в спорткомплексе в должности заместителя директора, он отвечает за административно-хозяйственную часть.