В аэропорту Ярославля ввели временные ограничения
05 ноября 2025 в 09:32
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В аэропорту Ярославля (Туношна) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта. Согласно информации Росавиации, опубликованной в ее telegram-канале, принятые меры обусловлены необходимостью обеспечения безопасности полетов гражданской авиации.
