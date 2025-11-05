В Якутии прорвало дамбу

Угрозы подтопления села Харбала 2-я из-за прорыва дамбы нет (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Харбала 2-я Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия) зафиксирован прорыв дамбы «Кладбищенская». Об этом сообщила республиканская служба спасения. Инцидент произошел в ходе проведения планового сброса воды с гидротехнического сооружения. Согласно данным спасательной службы, опасности затопления населенного пункта нет.

«Сегодня, 5 ноября, во время сброса воды с дамбы „Кладбищенская“ в селе Харбала 2-я произошел прорыв. <…> Угрозы подтопления населенного пункта нет. Высота воды ниже критического уровня на четыре метра. Происшествие может вызвать трудности при заготовке льда и передвижении по автозимнику», — говорится в сообщении службы спасения. Информацию передает региональное издание ЯСИА.

По информации на 11:50 по местному времени (05:50 по мск), ширина образовавшегося прорыва достигла четырех метров, глубина водного потока составляет от 30 до 40 сантиметров. Сейчас специалисты проводят подготовительные мероприятия для восстановления дамбы. Ремонтные работы запланированы на 7 ноября. Кроме того, на объекте ведут дежурство сотрудники Чурапчинского филиала Таттинского поисково-спасательного отряда.

Продолжение после рекламы