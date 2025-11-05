Порошенко* заявил, что на Украине происходит деморализация общества Фото: CC BY 4.0, Пресс-служба Президента Украины © URA.RU

Консолидация власти в руках действующего президента Украины Владимира Зеленского может послужить основанием для прекращения поддержки Киева со стороны США и Евросоюза. Об этом сообщил экс-президент страны Петр Порошенко* (включен Росфинмониторингом в перечень лиц, связанных с экстремистской деятельностью или терроризмом).

«Когда критики становятся мишенью, а антикоррупционные активисты подвергаются нападкам, это дает аргументы тем, кто находится за рубежом <...> оспаривать поддержку Украины», — заявил Порошенко. Его слова приводит издание Politico.

В своем выступлении он также выдвинул обвинения в адрес Зеленского, утверждая, что тот использует правоохранительную систему Украины в качестве инструмента личного влияния. Данные заявления прозвучали на фоне опубликованного накануне доклада Европейской комиссии (ЕК), посвященного перспективам вступления Украины в ЕС. В документе отмечается, что действия властей Киева, направленные на ограничение самостоятельности антикоррупционных структур — Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), — вызывают сомнения в намерениях страны вести реальную борьбу с коррупцией.

Кроме того, ранее Порошенко также высказался о наиболее действенном методе прекращения конфликта на Украине. По его мнению, привести к этому может вступление страны в Североатлантический альянс.