В мире

Европа

В Молдавии одобрили проект о закрытии Русского дома

Правительство Молдавии одобрило законопроект о закрытии Русского дома
05 ноября 2025 в 13:48
Молдавия решила закрыть Русский дом в Кишиневе

Молдавия решила закрыть Русский дом в Кишиневе

Фото: Facebook / MoldovaRCNK (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)

Правительство Молдавии одобрило законопроект о денонсации соглашения с Россией о функционировании Русского дома в Кишиневе. Решение было принято единогласно на первом заседании нового кабинета министров.

«Одобрить и направить на рассмотрение Парламенту Республики Молдова проект закона о денонсации Соглашения между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров», — заявил министр культуры Кристиан Жардан, передает ТАСС. Законопроект теперь будет направлен на рассмотрение в парламент страны. Для окончательного решения требуется одобрение законодательного органа.

Русский дом в Кишиневе являлся важным центром российско-молдавского культурного сотрудничества. Его деятельность включала образовательные программы и культурные мероприятия.

Решение молдавского правительства принимается на фоне курса Кишинева на евроинтеграцию, который является главным внешнеполитическим приоритетом страны после прихода к власти проевропейской администрации Майи Санду. Несмотря на заявления о готовности к диалогу с Россией, отношения между странами остаются напряженными, особенно по вопросам присутствия российских военных в Приднестровье и статуса этого региона в контексте вступления Молдавии в Европейский союз.

