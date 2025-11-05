В Молдавии одобрили проект о закрытии Русского дома
Молдавия решила закрыть Русский дом в Кишиневе
Фото: Facebook / MoldovaRCNK (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)
Правительство Молдавии одобрило законопроект о денонсации соглашения с Россией о функционировании Русского дома в Кишиневе. Решение было принято единогласно на первом заседании нового кабинета министров.
«Одобрить и направить на рассмотрение Парламенту Республики Молдова проект закона о денонсации Соглашения между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров», — заявил министр культуры Кристиан Жардан, передает ТАСС. Законопроект теперь будет направлен на рассмотрение в парламент страны. Для окончательного решения требуется одобрение законодательного органа.
Русский дом в Кишиневе являлся важным центром российско-молдавского культурного сотрудничества. Его деятельность включала образовательные программы и культурные мероприятия.
Решение молдавского правительства принимается на фоне курса Кишинева на евроинтеграцию, который является главным внешнеполитическим приоритетом страны после прихода к власти проевропейской администрации Майи Санду. Несмотря на заявления о готовности к диалогу с Россией, отношения между странами остаются напряженными, особенно по вопросам присутствия российских военных в Приднестровье и статуса этого региона в контексте вступления Молдавии в Европейский союз.
