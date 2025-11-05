В Молдавии одобрили проект о закрытии Русского дома

Молдавия решила закрыть Русский дом в Кишиневе Фото: Facebook / MoldovaRCNK (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)

Правительство Молдавии одобрило законопроект о денонсации соглашения с Россией о функционировании Русского дома в Кишиневе. Решение было принято единогласно на первом заседании нового кабинета министров.

«Одобрить и направить на рассмотрение Парламенту Республики Молдова проект закона о денонсации Соглашения между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров», — заявил министр культуры Кристиан Жардан, передает ТАСС. Законопроект теперь будет направлен на рассмотрение в парламент страны. Для окончательного решения требуется одобрение законодательного органа.

Русский дом в Кишиневе являлся важным центром российско-молдавского культурного сотрудничества. Его деятельность включала образовательные программы и культурные мероприятия.

