Молдавия готова к диалогу с Россией

Молдавия остается открытой для диалога с Россией, но главным внешнеполитическим приоритетом страны является интеграция в Европейский союз. Об этом заявил председатель парламента республики Игорь Гросу в интервью румынскому агентству.
«Мы открыты для диалога с Россией. И не видим противоречий между нормальными отношениями с РФ и движением к членству в Европейском союзе», — сказал лидер правящей партии «Действие и солидарность» для Agerpres.
Гросу подтвердил готовность Кишинева обсуждать с Москвой все двусторонние вопросы, включая присутствие российских военных в Приднестровье. Он предложил организовать цивилизованный вывод российского контингента с территории Молдавии.
Отношения между странами обострились после прихода к власти в Молдавии проевропейской администрации Майи Санду. Россия неоднократно призывала Кишинев учитывать интересы всех граждан и прекратить антироссийскую риторику.
Вопрос статуса Приднестровья и присутствия там российских военных остается одним из ключевых в процессе евроинтеграции Молдавии. Ранее Кишинев рассматривал варианты вступления в ЕС как с Приднестровьем, так и поэтапно, при этом на прошедшем в октябре 2024 года референдуме за евроинтеграцию проголосовала лишь половина граждан, что свидетельствует о расколе в обществе. Приднестровье традиционно выступает против вхождения в состав Молдавии и ЕС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.