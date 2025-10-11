Молдавия готова к диалогу с Россией

Молдавия готова обсуждать с Россией все вопросы, включая Приднестровье
Молдавия заявила о готовности к диалогу с Россией при сохранении курса на ЕС
Молдавия заявила о готовности к диалогу с Россией при сохранении курса на ЕС Фото:

Молдавия остается открытой для диалога с Россией, но главным внешнеполитическим приоритетом страны является интеграция в Европейский союз. Об этом заявил председатель парламента республики Игорь Гросу в интервью румынскому агентству.

«Мы открыты для диалога с Россией. И не видим противоречий между нормальными отношениями с РФ и движением к членству в Европейском союзе», — сказал лидер правящей партии «Действие и солидарность» для Agerpres.

Гросу подтвердил готовность Кишинева обсуждать с Москвой все двусторонние вопросы, включая присутствие российских военных в Приднестровье. Он предложил организовать цивилизованный вывод российского контингента с территории Молдавии.

Отношения между странами обострились после прихода к власти в Молдавии проевропейской администрации Майи Санду. Россия неоднократно призывала Кишинев учитывать интересы всех граждан и прекратить антироссийскую риторику.

Вопрос статуса Приднестровья и присутствия там российских военных остается одним из ключевых в процессе евроинтеграции Молдавии. Ранее Кишинев рассматривал варианты вступления в ЕС как с Приднестровьем, так и поэтапно, при этом на прошедшем в октябре 2024 года референдуме за евроинтеграцию проголосовала лишь половина граждан, что свидетельствует о расколе в обществе. Приднестровье традиционно выступает против вхождения в состав Молдавии и ЕС.

