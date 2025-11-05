Минобороны: российские войска вошли в северную часть Димитрова
05 ноября 2025 в 14:14
Российские войска заняли 19 объектов в Димитрове и развивают наступление на западную часть города Вооруженные силы Российской Федерации установили контроль над 19 строениями, расположенными в северных, восточных и юго-восточных районах города Димитров в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны.
