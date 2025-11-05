В Кремле отреагировали на желание Молдавии закрыть Русский дом

Песков заявил, что сожалеет о закрытии Русского дома в Молдавии Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Кремле выразили сожаление по поводу намерения правительства Молдавии закрыть Русский дом в республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Очень жаль, что руководство Молдавии продолжает линию по антагонизации нашей страны, отрицанию всего, что связано с нашей страной. Это очень плохо, здесь можно только выразить сожаление», — сказал Песков в ходе конференц-колла, комментируя решение молдавских властей. Его слова передает журналист URA.RU.

Ранее кабинет министров Молдавии единогласно поддержал проект закона о расторжении соглашения с Российской Федерацией, регулирующего деятельность Русского дома в столице республики. Данное решение было принято в ходе первого заседания обновленного состава правительства. Как сообщил глава министерства культуры Кристиан Жардан, правительство постановило «одобрить и передать на рассмотрение парламента республики законопроект о денонсации Соглашения между с правительством РФ о создании и функционировании культурных центров. В настоящее время документ будет передан на рассмотрение парламентариям.

