В Кремле отреагировали на желание Молдавии закрыть Русский дом
Песков заявил, что сожалеет о закрытии Русского дома в Молдавии
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Кремле выразили сожаление по поводу намерения правительства Молдавии закрыть Русский дом в республике. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Очень жаль, что руководство Молдавии продолжает линию по антагонизации нашей страны, отрицанию всего, что связано с нашей страной. Это очень плохо, здесь можно только выразить сожаление», — сказал Песков в ходе конференц-колла, комментируя решение молдавских властей. Его слова передает журналист URA.RU.
Ранее кабинет министров Молдавии единогласно поддержал проект закона о расторжении соглашения с Российской Федерацией, регулирующего деятельность Русского дома в столице республики. Данное решение было принято в ходе первого заседания обновленного состава правительства. Как сообщил глава министерства культуры Кристиан Жардан, правительство постановило «одобрить и передать на рассмотрение парламента республики законопроект о денонсации Соглашения между с правительством РФ о создании и функционировании культурных центров. В настоящее время документ будет передан на рассмотрение парламентариям.
Русские дома за рубежом занимаются продвижением российской культуры, языка и образования. Они организуют культурные мероприятия, языковые курсы и выставки. Закрытие таких центров является частью более широкой тенденции ухудшения отношений между Россией и Молдавией в последние годы. Кишинев взял курс на европейскую интеграцию и последовательно сокращает культурные и политические связи с Москвой.
