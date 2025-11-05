Коц раскрыл, что сейчас творится в Красноармейске
ВСУ в Красноармейске находятся в критической ситуации
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Российские войска продолжают наступление в Красноармейске (Покровске), контролируя местность и логистику противника. О ситуации в регионе сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Ресурсы противника продолжают ныть: „…Русские уже осуществляют контроль над местностью, обустраивают позиции, имеют места для накопления и контролируют свою логистику для просачивания в город…“», — привел Коц данные украинских источников в своем telegram-канале. По информации военкора, украинская сторона оценивает ситуацию как критическую.
Минобороны России подтвердило продвижение российских войск: идет зачистка в микрорайоне Пригородный, в восточной части Центрального района и частном секторе, продолжается наступление в северном направлении. Освобождены населенные пункты Гнатовка и Рог — зачищено 24 здания.
Пресечены 12 попыток противника вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях. В Димитрове освобождены 19 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях.
ВС РФ продолжают планомерно продвигаться в зоне спецоперации, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом. Так российские войска укрепляют позиции вблизи Покровска в Донецкой области.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.