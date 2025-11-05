Логотип РИА URA.RU
Армия и оружие

Коц раскрыл, что сейчас творится в Красноармейске

Военкор Коц сообщил о критической ситуации ВСУ в Красноармейске
05 ноября 2025 в 14:55
ВСУ в Красноармейске находятся в критической ситуации

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Российские войска продолжают наступление в Красноармейске (Покровске), контролируя местность и логистику противника. О ситуации в регионе сообщил военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

«Ресурсы противника продолжают ныть: „…Русские уже осуществляют контроль над местностью, обустраивают позиции, имеют места для накопления и контролируют свою логистику для просачивания в город…“», — привел Коц данные украинских источников в своем telegram-канале. По информации военкора, украинская сторона оценивает ситуацию как критическую.

Минобороны России подтвердило продвижение российских войск: идет зачистка в микрорайоне Пригородный, в восточной части Центрального района и частном секторе, продолжается наступление в северном направлении. Освобождены населенные пункты Гнатовка и Рог — зачищено 24 здания.

Пресечены 12 попыток противника вырваться из окружения в северном и северо-западном направлениях. В Димитрове освобождены 19 зданий в северной, восточной и юго-восточной частях.

ВС РФ продолжают планомерно продвигаться в зоне спецоперации, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом. Так российские войска укрепляют позиции вблизи Покровска в Донецкой области.

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

