Генсек ОДКБ предупредил об опасности катастрофических инцидентов на АЭС

Тасмагамбетов: угроза ЧП на АЭС возросла из-за боевых действий на Украине
05 ноября 2025 в 15:19
Тасмагамбетов отметил, что угроза ЧП на АЭС кратно возросла из-за боевых действий на Украине

Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Угроза ЧП на атомных электростанциях (АЭС) кратно выросла в свете боевых действий на Украине. Об этом сообщил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

«Кратно возросла опасность серьезных инцидентов на АЭС, чреватых катастрофическими последствиями для обширных территорий, в том числе вне зоны боевых действий [на Украине]», — сказал в своем приветственном слове Тасмагамбетов на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее, 23 сентября, стало известно, что Запорожская АЭС столкнулась с отключением внешнего электроснабжения. Высоковольтная линия электропередачи «Днепровская» была обесточена в результате атак со стороны ВСУ. Резервная линия станции «Феросплавная-1» находится в нерабочем состоянии с 7 мая. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о ходе восстановительных работ. По его словам, ремонт линии «Феросплавная-1», отвечающей за электроснабжение Запорожской АЭС, планируется завершить к середине ноября, передает 360.ru.

