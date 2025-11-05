Генсек ОДКБ предупредил об опасности катастрофических инцидентов на АЭС
Тасмагамбетов отметил, что угроза ЧП на АЭС кратно возросла из-за боевых действий на Украине
Фото: Таисия Воронцова © URA.RU
Угроза ЧП на атомных электростанциях (АЭС) кратно выросла в свете боевых действий на Украине. Об этом сообщил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.
«Кратно возросла опасность серьезных инцидентов на АЭС, чреватых катастрофическими последствиями для обширных территорий, в том числе вне зоны боевых действий [на Украине]», — сказал в своем приветственном слове Тасмагамбетов на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее, 23 сентября, стало известно, что Запорожская АЭС столкнулась с отключением внешнего электроснабжения. Высоковольтная линия электропередачи «Днепровская» была обесточена в результате атак со стороны ВСУ. Резервная линия станции «Феросплавная-1» находится в нерабочем состоянии с 7 мая. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил о ходе восстановительных работ. По его словам, ремонт линии «Феросплавная-1», отвечающей за электроснабжение Запорожской АЭС, планируется завершить к середине ноября, передает 360.ru.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.