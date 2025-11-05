Генсек ОДКБ предупредил об опасности катастрофических инцидентов на АЭС

Тасмагамбетов отметил, что угроза ЧП на АЭС кратно возросла из-за боевых действий на Украине Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

Угроза ЧП на атомных электростанциях (АЭС) кратно выросла в свете боевых действий на Украине. Об этом сообщил генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов.

«Кратно возросла опасность серьезных инцидентов на АЭС, чреватых катастрофическими последствиями для обширных территорий, в том числе вне зоны боевых действий [на Украине]», — сказал в своем приветственном слове Тасмагамбетов на встрече секретарей советов безопасности стран СНГ в Москве. Его слова приводит РИА Новости.